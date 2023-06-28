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لاستخدامها من أجل الزراعة وتربية المواشي

كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن كوكب الأرض فقد العام الفائت مساحة من الغابات الاستوائية البكر تعادل مساحة سويسرا أو هولندا، في ظل دمار كبير لحق بأنظمة بيئية بدائية لاستخدامها من أجل الزراعة وتربية المواشي، بحسب تحليل بيانات ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية.

بلاك هوك

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مساحة الغابات

وبحسب خلاصات نشرها معهد الموارد العالمية (WRI) ومقره واشنطن، يعادل ذلك فقدان ما يوازي مساحة ملعب كرة قدم من الأشجار الاستوائية المقطوعة أو المحروقة كل خمس ثوانٍ، ليلًا أو نهارًا خلال العام الماضي، في ازدياد بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021.

وسجلت منصته المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات عبر الأقمار الاصطناعية، (Global Forest Watch (GFW، في عام 2022 تدمير أكثر من 4.1 مليون هكتار من الغابات الأولية الاستوائية، وهي مساحات طبيعية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض ولتخزين الكربون.

وتعد البرازيل، أكثر البلدان تضررًا في هذا المجال، حيث تمثل المنطقة المدمرة 43 في المائة من الخسائر العالمية على هذا الصعيد، وتليها جمهورية الكونغو الديمقراطية (13 في المائة) وبوليفيا (9 في المائة).

مكافحة تغير المناخ

وذكرت مديرة منصة غلوبال فورست ووتش ميكايلا فيس خلال مؤتمر صحافي نحن نفقد واحدة من أكثر أدواتنا فعالية لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي ودعم صحة وسبل عيش الملايين من الناس.

وبالتالي، أطلقت الغابات الاستوائية الأولية التي دُمّرت في عام 2022، 2.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل الانبعاثات السنوية للهند، الدولة الأكثر تعدادًا بالسكان في العالم، وفق معهد الموارد العالمي الذي أشرف على هذا التقرير.

تدمير رغم الالتزامات

ويستمر تاليًا تدمير الغابات بصورة متسارعة، على رغم الالتزامات التي قُطعت في قمة كوب 26 في غلاسكو عام 2021 من قادة العالم الرئيسيين.

ولفتت فيس إلى أنه منذ مطلع قرننا، نشهد نزيفًا في بعض أهم الأنظمة البيئية للغابات على هذا الكوكب، على الرغم من سنوات من الجهود لعكس هذا الاتجاه.

على مستوى الكوكب، امتص الغطاء النباتي والتربة وحدهما ما يقرب من 30 في المائة من انبعاثات الكربون منذ عام 1960، لكن هذه الانبعاثات زادت بمقدار النصف.

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