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المدافع السنغالي انضم حتى عام 2026 مع أزرق الرياض

كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي!

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي!
المواطن - محمد سمعه

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كشف السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال الجديد السبب وراء رحيله عن تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى أزرق الرياض.

وتحدث النجم السنغالي لـ صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية قائلًا: “لم أكن ألعب بشكل منتظم مع تشيلسي فجاء عرض الهلال إلي وأنقذني من الدكة، لهذا فضلت مغادرة تشيلسي”.

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تعليق كوليبالي

وتابع اللاعب السنغالي: ” عقد الهلال سيساعدني أنا وأسرتي على العيش جيدًا ولهذا رحبت به”.

كوليبالي لاعب الهلال الجديد

وكان اللاعب السنغالي وجه رسالة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا لنادي تشيلسي: “من مباراتي الأولى حتى الأخيرة، كان من الشرف ارتداء هذا الشعار، الموسم الماضي لم يكن الأفضل مع الفريق، ولكنني أريد توجيه الشكر إلى جماهير تشيلسي على دعمهم”.

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