كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي!

كشف السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال الجديد السبب وراء رحيله عن تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى أزرق الرياض.

وتحدث النجم السنغالي لـ صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية قائلًا: “لم أكن ألعب بشكل منتظم مع تشيلسي فجاء عرض الهلال إلي وأنقذني من الدكة، لهذا فضلت مغادرة تشيلسي”.

تعليق كوليبالي

وتابع اللاعب السنغالي: ” عقد الهلال سيساعدني أنا وأسرتي على العيش جيدًا ولهذا رحبت به”.

وكان اللاعب السنغالي وجه رسالة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا لنادي تشيلسي: “من مباراتي الأولى حتى الأخيرة، كان من الشرف ارتداء هذا الشعار، الموسم الماضي لم يكن الأفضل مع الفريق، ولكنني أريد توجيه الشكر إلى جماهير تشيلسي على دعمهم”.