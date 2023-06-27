كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي!

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كشف السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال الجديد السبب وراء رحيله عن تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى أزرق الرياض.
وتحدث النجم السنغالي لـ صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية قائلًا: “لم أكن ألعب بشكل منتظم مع تشيلسي فجاء عرض الهلال إلي وأنقذني من الدكة، لهذا فضلت مغادرة تشيلسي”.
وتابع اللاعب السنغالي: ” عقد الهلال سيساعدني أنا وأسرتي على العيش جيدًا ولهذا رحبت به”.
وكان اللاعب السنغالي وجه رسالة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا لنادي تشيلسي: “من مباراتي الأولى حتى الأخيرة، كان من الشرف ارتداء هذا الشعار، الموسم الماضي لم يكن الأفضل مع الفريق، ولكنني أريد توجيه الشكر إلى جماهير تشيلسي على دعمهم”.