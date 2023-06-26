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كوليبالي يوجه رسالة إلى تشيلسي بعد انتقاله إلى الهلال

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
كوليبالي يوجه رسالة إلى تشيلسي بعد انتقاله إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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وجه اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رسالة إلى فريقه السابق نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد الرحيل عنه صيف العام الحالي.

وقال اللاعب السنغالي عبر حسابه في “تويتر”: “من مباراتي الأولى حتى الأخيرة، كان من الشرف ارتداء هذا الشعار، الموسم الماضي لم يكن الأفضل مع الفريق، ولكنني أريد توجيه الشكر إلى جماهير تشيلسي على دعمهم”.

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مسيرة كوليبالي

وكان النجم السنغالي سبق له اللعب في صفوف نابولي الإيطالي ثم انضم إلى تشيلسي في صيف 2022 قبل أن يلتحق بالهلال أمس الأحد.

كوليبالي لاعب الهلال الجديد

وسيلعب النجم السنغالي مع الهلال حتى صيف عام 2026، كما جرى مراسم توقيع العقد في مقر النادي في الرياض.

كوليبالي لاعب الهلال الجديد

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