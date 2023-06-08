Icon

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة Icon وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية Icon وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة Icon برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة Icon ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية Icon الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية Icon شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة Icon عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألق الفريق هذا الموسم

كونترا: أسست خطة العمل التي ورثها سانتو في الاتحاد

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
كونترا: أسست خطة العمل التي ورثها سانتو في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مدرب ضمك الحالي، الروماني كوزمين كونترا، أنه كان من أهم أسباب الإنجازات التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

تعليق كونترا

وقال كونترا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قمنا بعمل رائع في الاتحاد، حيث أسسنا خطة عمل ورثها نونو سانتو، في الواقع، اتصل بي عدد من لاعبي العميد ليقولوا لي: هذا النصر لك أيضًا”.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لاتفيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لاتفيا

ظاهرة غبار شيطان في ماريلاند الأمريكية

ظاهرة غبار شيطان في ماريلاند الأمريكية

وتولى كونترا قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة من أغسطس عام 2021 وحتى يوليو عام 2022، وكان قريبًا من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه تعثر في الجولات الأخيرة، ليحتل المركز الثاني.

كوزمين كونترا
كوزمين – المصدر spl

تألق الاتحاد

وتألق العميد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، ونجح في التتويج بلقبي كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

الاتحاد
جانب من تتويج العميد – المصدر @ittihad

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي، بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 72 نقطة، ليعادل الرقم التاريخي للهلال في الدوري موسم 2019\ 2020، عندما حقق عدد النقاط ذاته.

وأصبح العميد أقل بطل يستقبل أهدافًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ أن أصبحت من 30 جولة، حيث اهتزت شباكه 13 مرة فقط، كما بات أول فريق يحافظ على نظافة شباكه 19 مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد
جانب من تتويج العميد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي لنا
آخر الاخبار

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث
السعودية اليوم

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات...

السعودية اليوم
لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم
السعودية اليوم

لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية...

السعودية اليوم
الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء
السعودية اليوم

الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في الجو
غرائب

حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في...

غرائب