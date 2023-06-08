كونترا: أسست خطة العمل التي ورثها سانتو في الاتحاد

أكد مدرب ضمك الحالي، الروماني كوزمين كونترا، أنه كان من أهم أسباب الإنجازات التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

تعليق كونترا

وقال كونترا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قمنا بعمل رائع في الاتحاد، حيث أسسنا خطة عمل ورثها نونو سانتو، في الواقع، اتصل بي عدد من لاعبي العميد ليقولوا لي: هذا النصر لك أيضًا”.

وتولى كونترا قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة من أغسطس عام 2021 وحتى يوليو عام 2022، وكان قريبًا من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه تعثر في الجولات الأخيرة، ليحتل المركز الثاني.

تألق الاتحاد

وتألق العميد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، ونجح في التتويج بلقبي كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي، بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 72 نقطة، ليعادل الرقم التاريخي للهلال في الدوري موسم 2019\ 2020، عندما حقق عدد النقاط ذاته.

وأصبح العميد أقل بطل يستقبل أهدافًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ أن أصبحت من 30 جولة، حيث اهتزت شباكه 13 مرة فقط، كما بات أول فريق يحافظ على نظافة شباكه 19 مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.