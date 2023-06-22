كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟

حساب المواطن هو برنامج أنشأته المملكة العربية السعودية، لمساعدة الفئات محدودة الدخل بـ التسجيل في حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات، لذلك سنعرف خلال السطور التالية كيفية التسجيل في حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن 1444

يتمكن المواطن من التسجيل في حساب المواطن عن طريق إنشاء حساب جديد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– إنشاء حساب على بوابة حساب المواطن.. اضغط هنــــا

– إدخال البيانات المطلوبة.

– وضع رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

تسجيل حساب المواطن للفرد

بعد اتمام الخطوات السابقة في التسجيل في حساب المواطن يتم اتباع الخطوات التالية لها، وهي خطوات تسجيل الدخول في حساب المواطن وهي:

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- اختيار أيقونة التسجيل في حساب المواطن

3- كتابة رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على حفظ.

4- إدخال كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة لاتمام عملية التسجيل في حساب المواطن.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم التسجيل في حساب المواطن.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق زر إرسال الطلب بعد ذلك.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال، ويمكن الدخول له من (هنا) بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعَّال لكل الفئات المستحقة.

ما هى شروط حساب المواطن 1444؟

تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توافرها في المتقدم وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

عدم امتلاك الفرد أموال أو أصول ذات قيمة.

إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يوم لهذا العام.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجون.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجون. أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

حاسبة حساب المواطن 1444

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي.

الآن قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ظهور الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.

سيُطلب منك تحديد حال المستفيد (رب الأسرة، أعزب وغيرها).

ادخل البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.

قم بالضغط على أيقونة حساب.

على الفور سيظهر أمامك حاسبة حساب المواطن وقيمة الدعم المستحقة.

شاهد بالفيديو.. طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن 1444

مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444

بعد تخصيص قيمة دعم إضافية لحساب المواطن، من الملك سلمان بن عبد العزيز، لمواجهة إرتفاع الأسعار ولضمان حياة أفضل للمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فإن مبلغ دعم حساب المواطن الجديد لكل فرد كالتالى:

قيمة دعم رب أسرة حساب المواطن

720 ريال سعودي.

قيمة دعم الفرد التابع لأسرة حساب المواطن الذي بلغ 18 عام

360 ريال سعودي.

قيمة دعم الفرد التابع لأسرة حساب المواطن الذي لم يبلغ 18 عام

215 ريال سعودي.

متى يسقط اسمك من حساب المواطن 1444؟

يسقط اسمك من حساب المواطن، فى حال تأخر الشخص فى تحديث بياناته وفقًا للتعليمات الصادرة من الوزارة.

عدم الإفصاح عن السجل التجاري الخاص بالفرد المستفيد من البرنامج.

عدم تحديد أفراد الأسرة، والإفصاح عنهم بشكل صحيح.

من هم المستفيدون من برنامج حساب المواطن؟

الفئات المستفيدة من البرنامج هي كالتالى:

الأسرة السعودية. الفرد السعودي المستقل في سكن خاص. مستفيدو الضمان الاجتماعي، الذين سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة. أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي. حاملي بطاقات التنقل.

هل يحق للزوجة التسجيل في حساب المواطن بشكل مستقل؟

بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة،و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 8, 2023

تسجيل الزوجة والأطفال في حساب المواطن 1444 في السعودية

تستطيع الزوجة التسجيل في البرنامج فى الحالات الآتية:

ربة منزل إذا كان الزوج لا يحمل الجنسية السعودية.

الزوجة السعودية إذا كان الزوج غائباً، أو سجيناً، أو فاقداً للأهلية، أو كان يقيم في دار للرعاية الاجتماعية، أو كانت الزوجة مهجورة.

فى حال أن الزوجة لم تكن ضمن الحالات السابق ذكرها:

أوضح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أنه يتم إضافة الزوجة كتابع لرب الأسرة هي وأطفالها من خلال الخطوات الآتية: