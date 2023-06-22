Icon

المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس Icon جمهور الأهلي يترقب إعلان صفقة إدوارد ميندي Icon ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين في عمليتين أمنيتين بالمدينة المنورة Icon اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة من 90 دولة Icon الجماهير تودع رؤوف خليف Icon جزيرة سندالة الفاخرة ستحول مشهد اليخوت في السعودية Icon إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon الرميان يشارك الرئيس الفرنسي إحدى الجلسات المغلقة في قمة باريس Icon الهلال يسعى لضم برناردو سيلفا Icon يوفنتوس يودع دي ماريا: نتمنى لك الأفضل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
مبلغ حساب المواطن لكل فرد ورابط التسجيل

كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حساب المواطن هو برنامج أنشأته المملكة العربية السعودية، لمساعدة الفئات محدودة الدخل بـ التسجيل في حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات، لذلك سنعرف خلال السطور التالية كيفية التسجيل في حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن 1444

يتمكن المواطن من التسجيل في حساب المواطن عن طريق إنشاء حساب جديد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال

مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال

طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر

– إنشاء حساب على بوابة حساب المواطن.. اضغط هنــــا

– إدخال البيانات المطلوبة.

– وضع رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

تسجيل حساب المواطن للفرد

التسجيل فى حساب المواطن
التسجيل فى حساب المواطن

بعد اتمام الخطوات السابقة في التسجيل في حساب المواطن يتم اتباع الخطوات التالية لها، وهي خطوات تسجيل الدخول في حساب المواطن وهي:

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- اختيار أيقونة التسجيل في حساب المواطن

3- كتابة رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على حفظ.

4- إدخال كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة لاتمام عملية التسجيل في حساب المواطن.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم التسجيل في حساب المواطن.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق زر إرسال الطلب بعد ذلك.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

وكانت وزارة الموارد البشرية   قد أعلنت عن رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال، ويمكن الدخول له من (هنا) بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعَّال لكل الفئات المستحقة.

ما هى شروط حساب المواطن 1444؟

تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توافرها في المتقدم وهي كالتالي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.
  • عدم امتلاك الفرد أموال أو أصول ذات قيمة.
  • إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يوم لهذا العام.
    ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجون.
  • أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.
  • إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

حاسبة حساب المواطن 1444

التسجيل فى حساب المواطن في السعودية
التسجيل فى حساب المواطن في السعودية
  • قم بالدخول إلى الموقع الرسمي.
  • الآن قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل.
  • بعد ظهور الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.
  • سيُطلب منك تحديد حال المستفيد (رب الأسرة، أعزب وغيرها).
  • ادخل البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.
  • قم بالضغط على أيقونة حساب.
  • على الفور سيظهر أمامك حاسبة حساب المواطن وقيمة الدعم المستحقة.

شاهد بالفيديو.. طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن 1444

مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444

بعد تخصيص قيمة دعم إضافية لحساب المواطن، من الملك سلمان بن عبد العزيز، لمواجهة إرتفاع الأسعار ولضمان حياة أفضل للمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فإن مبلغ دعم حساب المواطن الجديد لكل فرد كالتالى:

قيمة دعم رب أسرة حساب المواطن

  • 720 ريال سعودي.

قيمة دعم الفرد التابع لأسرة حساب المواطن الذي بلغ 18 عام

  • 360 ريال سعودي.

قيمة دعم الفرد التابع لأسرة حساب المواطن الذي لم يبلغ 18 عام

  • 215 ريال سعودي.

متى يسقط اسمك من حساب المواطن 1444؟

  • يسقط اسمك من حساب المواطن، فى حال تأخر الشخص فى تحديث بياناته وفقًا للتعليمات الصادرة من الوزارة.
  • عدم الإفصاح عن السجل التجاري الخاص بالفرد المستفيد من البرنامج.
  • عدم تحديد أفراد الأسرة، والإفصاح عنهم بشكل صحيح.

من هم المستفيدون من برنامج حساب المواطن؟

الفئات المستفيدة من البرنامج هي كالتالى:

  1. الأسرة السعودية.
  2. الفرد السعودي المستقل في سكن خاص.
  3. مستفيدو الضمان الاجتماعي، الذين سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة.
  4. أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي.
  5. حاملي بطاقات التنقل.

هل يحق للزوجة التسجيل في حساب المواطن بشكل مستقل؟

تسجيل الزوجة والأطفال في حساب المواطن 1444 في السعودية

تستطيع الزوجة التسجيل في البرنامج فى الحالات الآتية:

  • ربة منزل إذا كان الزوج لا يحمل الجنسية السعودية.
  • الزوجة السعودية إذا كان الزوج غائباً، أو سجيناً، أو فاقداً للأهلية، أو كان يقيم في دار للرعاية الاجتماعية، أو كانت الزوجة مهجورة.

فى حال أن الزوجة لم تكن ضمن الحالات السابق ذكرها:

أوضح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أنه يتم إضافة الزوجة كتابع لرب الأسرة هي وأطفالها من خلال الخطوات الآتية:

  • الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمي لحساب المواطن.
  • الضغط على تسجيل جديد.
  • تعبئة البيانات الشخصية، مثل: رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، الراتب، ومقر العمل.
  • الضغط على الموافق على الشروط والأحكام.
  • تحميل الأوراق الرسمية المطلوبة.
  • الضغط على زر “تسجيل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم