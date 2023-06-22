كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟

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حساب المواطن هو برنامج أنشأته المملكة العربية السعودية، لمساعدة الفئات محدودة الدخل بـ التسجيل في حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات، لذلك سنعرف خلال السطور التالية كيفية التسجيل في حساب المواطن.
يتمكن المواطن من التسجيل في حساب المواطن عن طريق إنشاء حساب جديد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
– إنشاء حساب على بوابة حساب المواطن.. اضغط هنــــا
– إدخال البيانات المطلوبة.
– وضع رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.
بعد اتمام الخطوات السابقة في التسجيل في حساب المواطن يتم اتباع الخطوات التالية لها، وهي خطوات تسجيل الدخول في حساب المواطن وهي:
1- الدخول على موقع حساب المواطن.
2- اختيار أيقونة التسجيل في حساب المواطن
3- كتابة رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على حفظ.
4- إدخال كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.
5- أدخل كلمة مرور جديدة لاتمام عملية التسجيل في حساب المواطن.
6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم التسجيل في حساب المواطن.
8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.
9- انقر فوق زر إرسال الطلب بعد ذلك.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال، ويمكن الدخول له من (هنا) بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعَّال لكل الفئات المستحقة.
تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توافرها في المتقدم وهي كالتالي:
بعد تخصيص قيمة دعم إضافية لحساب المواطن، من الملك سلمان بن عبد العزيز، لمواجهة إرتفاع الأسعار ولضمان حياة أفضل للمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فإن مبلغ دعم حساب المواطن الجديد لكل فرد كالتالى:
الفئات المستفيدة من البرنامج هي كالتالى:
بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة،و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 8, 2023
تستطيع الزوجة التسجيل في البرنامج فى الحالات الآتية:
أوضح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أنه يتم إضافة الزوجة كتابع لرب الأسرة هي وأطفالها من خلال الخطوات الآتية: