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بهدف زيادة سلة منتجات الشركة

كيمانول تستحوذ على 84% من حصص كيماويات الدار

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
كيمانول تستحوذ على 84% من حصص كيماويات الدار
المواطن - فريق التحرير

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وقعت شركة كيمانول عرضاً ملزماً بغرض الاستحواذ على 84% من حصص شركة كيماويات الدار.

ويستهدف عرض كيمانول زيادة سلة منتجات الشركة وتحقيق التكامل العكسي لمنتجات الشركة وتماشياً مع خططها الاستراتيجية والتوسعية.

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عرض كيمانول الملزم

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن العرض سيكون ملزماً حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 6 أشهر، مبينة أن الأطراف اتفقوا أن يكون تحديد المبلغ النهائي للصفقة بناءً على تحقق عدد من مؤشرات الأداء للشركة موضوع صفقة الاستحواذ.

التقييم النهائي للصفقة

وأضافت أنه سيتحدد التقييم النهائي للصفقة بناءً على نتائج الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة ونتائج المفاوضات مع المقرضين والدائنين والعديد من الشروط الأخرى التي تضمن أثراً إيجابيا للشركة في حال إتمام إجراءات الاستحواذ.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر السوق، على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة، ليغلق عند 11517 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.36 مليار ريال من خلال 449.97 مليون سهم، مقابل 9.26 مليار ريال بتداولات بلغت 586.98 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاستثمار والتمويل، بعد صعوده 3.03%، تلاه قطاع الرعية الصحية بارتفاع نسبته 2.84%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.36%.

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