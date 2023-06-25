لأول مرة.. حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة.
ونشرت ” قناة الإخبارية” مقطع فيديو يوثق الحافلات ذاتية القيادة، وهي على أهبة الاستعداد لنقل الحجاج عبر 6 مسارات ولمسافة 4 كيلومترات، بينما يبلغ عرض الحارة 11 متراً.
وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة ؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في حج 1444، ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.
فيديو | لأول مرة.. الهيئة العامة للطرق تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات ولمسافة 4 كيلومترات
عبر مراسل #الإخبارية أحمد غالي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/sLyQtHxhI2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023