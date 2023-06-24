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التحكم فيه على بعد 300 متر

لأول مرة في موسم الحج روبوت لإطفاء الحرائق الصعبة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
لأول مرة في موسم الحج روبوت لإطفاء الحرائق الصعبة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، روبوتًا لأول مرة في الحج، لإطفاء الحرائق في الظروف الصعبة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الروبوت الذكي الذي صمم لإطفاء الحرائق في الحج، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء، والذي تم إطلاقه ضمن مجهودات التحول الاستراتيجي بالتكامل مع منظومة الطاقة ومنظومة الكهرباء.

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مكافحة حرائق الحج

وقال المهندس فهد الغامدي مدير إدارة منع الحرائق في الشركة السعودية للكهرباء، إن الروبوت ومواصفاته مخصص للتعامل مع كل أنواع الحرائق، ويتم التحكم فيه عن بعد عبر نظام الرادار والنظام المباشر.

روبوت المهام الصعبة

وأشار الغامدي إلى أنه يتم التحكم فيه على بعد 300 متر فأكثر، ويصل إلى مسافة أكثر من 80 م، ومناسب لجميع الحرائق الصناعية مهما بلغت أو صعوبة المنطقة التي شب فيها الحريق.

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