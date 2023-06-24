لأول مرة في موسم الحج روبوت لإطفاء الحرائق الصعبة

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أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، روبوتًا لأول مرة في الحج، لإطفاء الحرائق في الظروف الصعبة.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الروبوت الذكي الذي صمم لإطفاء الحرائق في الحج، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء، والذي تم إطلاقه ضمن مجهودات التحول الاستراتيجي بالتكامل مع منظومة الطاقة ومنظومة الكهرباء.
وقال المهندس فهد الغامدي مدير إدارة منع الحرائق في الشركة السعودية للكهرباء، إن الروبوت ومواصفاته مخصص للتعامل مع كل أنواع الحرائق، ويتم التحكم فيه عن بعد عبر نظام الرادار والنظام المباشر.
وأشار الغامدي إلى أنه يتم التحكم فيه على بعد 300 متر فأكثر، ويصل إلى مسافة أكثر من 80 م، ومناسب لجميع الحرائق الصناعية مهما بلغت أو صعوبة المنطقة التي شب فيها الحريق.
شاهد.. لأول مرة في الحج "روبوت" لإطفاء الحرائق في الظروف الصعبة#العربية_في_الحج
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/QpoqxBrO2o
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 24, 2023