لأول مرة.. وزير الحج يعلن عن خطة عام 1445 هـ

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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن خطة موسم حج 1445هـ وتسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم كما أعلن عن البرنامج الزمني الجديد.
ولفت وزير الحج عن إتمام تسليم وثيقة بدء الأعمال اليوم 12 من ذو الحجة وإعلان حصص الحجاج لعام 1445هـ لأول مرة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وبيّن الربيعة، خلال الحفل الختامي لوزارة الحج والعمرة، أن الاول من ربيع الأول لعام 1445هـ سيشهد بدء الاجتماعات التحضيرية وسيفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، والتعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية بالمسار الإلكتروني.
#وزير_الحج_والعمرة يعلن عن خطة موسم حج عام ١٤٤٥ هـ وتسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون #الحج والبرنامج الزمني الجديد#صحيفة_المواطن_في_حج_1444
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 30, 2023