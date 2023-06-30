Icon

لأول مرة.. وزير الحج يعلن عن خطة عام 1445 هـ Icon جماهير الاتحاد تطالب إدارة الحائلي بضم نجم لاتسيو Icon جماهير الهلال: جانغ هيون سو أفضل آسيوي بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين Icon السديس: الرواق السعودي احتضن 107 آلاف طائف في الساعة Icon نجم آرسنال السابق على رادار الشباب Icon وصول طلائع الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة Icon ياسين بونو بديل أوسبينا في النصر Icon حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون الملك سلمان Icon فلاح القحطاني: انضمام بروزوفيتش لـ النصر أجمل عيدية Icon الجيش السوداني يقاتل الدعم السريع في أم درمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج

لأول مرة.. وزير الحج يعلن عن خطة عام 1445 هـ

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
لأول مرة.. وزير الحج يعلن عن خطة عام 1445 هـ
المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن خطة موسم حج 1445هـ وتسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم كما أعلن عن البرنامج الزمني الجديد.

ولفت وزير الحج عن إتمام تسليم وثيقة بدء الأعمال اليوم 12 من ذو الحجة وإعلان حصص الحجاج لعام 1445هـ لأول مرة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

قد يهمّك أيضاً
بالدموع والدعاء.. حاجة من تونس تعبر عن فرحتها بالقدوم لـ الحج

بالدموع والدعاء.. حاجة من تونس تعبر عن فرحتها بالقدوم لـ الحج

شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج

شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج

وبيّن الربيعة، خلال الحفل الختامي لوزارة الحج والعمرة، أن الاول من ربيع الأول لعام 1445هـ سيشهد بدء الاجتماعات التحضيرية وسيفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، والتعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية بالمسار الإلكتروني.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم