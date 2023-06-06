لافروف: أوروبا اختارت طريق الحرب ضدنا ولن نتراجع

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الاثنين، أن أوروبا اختارت طريق الحرب مع روسيا، وإذا كان هذا هو الحال، فيجب على موسكو تحقيق أهدافها.

طريق الحرب معنا

وقال لافروف خلال زيارة قاعدة عسكرية روسية في طاجيكستان: “مفهومنا للسياسة الخارجية يقول إن أوروبا اختارت طريق الحرب معنا”.

وأردف سيرجي لافروف: “نحن بالطبع لا نهتم بالعيش معهم جنبًا إلى جنب، لكن إذا كانت هذه حربًا، فعلينا تحقيق أهدافنا”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أهداف روسيا أكثر نبلًا مقارنة بالأوروبيين.

اتجاهات إضافية

وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف: “إن الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية حيث يمكن فتح جبهات جديدة ضد روسيا”.

وأضاف لافروف: “الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية يمكن من خلالها إزعاج روسيا، لفتح الجبهتين الثانية والثالثة”.

وتابع وزير الخارجية الروسي: “لقد صرح العديد من علماء السياسة وبعض السياسيين علنًا بالفعل بهدف تقطيع أوصال روسيا”.