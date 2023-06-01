لافروف يغلق نافذة غرفة الاجتماعات مع فيصل بن فرحان

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وهو يغلق نافذة غرفة الاجتماعات أثناء لقائه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حل سياسي لأوكرانيا

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء، موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة (الروسية – الأوكرانية)، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” التي تنعقد تحت شعار “شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة”.