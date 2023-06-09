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الأجانب لديهم اهتمام كبير بهذا المجال

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المهتم في مجال الطاقة المتجددة عبدالكريم العبيدان، أنه لا يوجد في المملكة إقبال كبير على تشغيل المنازل عن طريق الطاقة المتجددة، وتحديدًا بالطاقة الشمسية.

30 ألف ريال شهريًّا

وأردف عبدالكريم العبيدان في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن الأجانب لديهم اهتمام كبير بهذا المجال، مضيفًا أن متوسط الدخل لمن يعمل بمجال صيانة المنازل أو السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، 30 ألف ريال شهريًّا.

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وأشار العبيدان إلى أن متوسط دخل العامل في هذا المجال يتراوح يوميًّا ما بين 1000 و1500 ريال.

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