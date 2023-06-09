لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية

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أكد المهتم في مجال الطاقة المتجددة عبدالكريم العبيدان، أنه لا يوجد في المملكة إقبال كبير على تشغيل المنازل عن طريق الطاقة المتجددة، وتحديدًا بالطاقة الشمسية.
وأردف عبدالكريم العبيدان في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن الأجانب لديهم اهتمام كبير بهذا المجال، مضيفًا أن متوسط الدخل لمن يعمل بمجال صيانة المنازل أو السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، 30 ألف ريال شهريًّا.
وأشار العبيدان إلى أن متوسط دخل العامل في هذا المجال يتراوح يوميًّا ما بين 1000 و1500 ريال.
فيديو | المهتم في الطاقة المتجددة عبد الكريم العبيدان: لا يوجد إقبال على سوق الطاقة المتجددة.. ويبلغ متوسط الدخل بالمجال 30 ألف ريال #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/rbsfCFQGWM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023