لا تأثير مباشر للحالة المدارية على أجواء السعودية

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء السعودية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب بيباري جوي والتي يتوقع أن تواصل تحركاته شمالًا وشرقًا مع تحولها لإعصار من الدرجة الثانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أضاف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن الحالة المدارية في بحر العرب لا تزال إعصار من الدرجة الثانية، حيث تتحرك شمالًا وشرقًا باتجاه باكستان، موضحًا أنه لا يوجد تأثير مباشر على دول جنوب الجزيرة العربية عدا ارتفاع الأمواج في بحر العرب.