لبنان تلمح بقطع الكهرباء عن اللاجئين بسبب الفواتير

هدد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بإمكانية قطع الكهرباء عن المخيمات في حال عدم سداد تكلفة استهلاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين للكهرباء.

اللاجئون السوريون والفلسطينيون

وشدد الوزير على ضرورة دفع اللاجئين تكاليف استهلاك الكهرباء، مشيرًا في تصريحات نقلها حساب رئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر إلى أن اللبنانيين ليس مطلوبًا منهم تغطية كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء، داعيًا كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه.

وردًا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على تغطية التكلفة، أشار فياض إلى أنهما “أبديا استعدادًا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول”.

دفع الفواتير

وأردف فياض “لا نزال لغاية الآن إيجابيين، ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة”.