لبنان يتهم حزب الله بقتل جندي اليونيفيل عمدًا

اتهم القضاء العسكري اللبناني، اليوم الخميس، خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” .

مقتل جندي إيرلندي

وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين، سلّم حزب الله الجيش مطلق النار الأساسي.

اتهامات لحزب الله

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى حزب الله بـ”تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد”.

وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه “إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام”.

وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة “اليونيفيل”.

وقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عامًا) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية.