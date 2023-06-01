Icon

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا Icon لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا Icon لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة Icon رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا Icon زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده Icon الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج Icon سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا Icon لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية Icon 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي Icon حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق الرصاص

لبنان يتهم حزب الله بقتل جندي اليونيفيل عمدًا

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
لبنان يتهم حزب الله بقتل جندي اليونيفيل عمدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتهم القضاء العسكري اللبناني، اليوم الخميس، خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” .

مقتل جندي إيرلندي

وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين، سلّم حزب الله الجيش مطلق النار الأساسي.

قد يهمّك أيضاً
فعاليات سيتي ووك تجذب الجمهور في موسم جدة

فعاليات سيتي ووك تجذب الجمهور في موسم جدة

تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة

تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة

اتهامات لحزب الله

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى حزب الله بـ”تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد”.

وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه “إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام”.

وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة “اليونيفيل”.

وقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عامًا) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة