لبنان يستدعي سفيره في باريس بعد تهم الاغتصاب

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، اليوم الخميس، استدعاء سفيرها في باريس رامي عدوان بعد التحقيق بشبهة اغتصاب وعنف متعمد في ضوء تقويم شكوتين من موظفتين سابقتين.

وأوردت الوزارة في بيان لها “متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية”.

وأعلنت الوزارة أنها أبلغت الخارجية الفرنسية “بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال”.

شبهة اغتصاب

وفتحت الخارجية الفرنسية مؤخراً تحقيقاً بشبهة اغتصاب وممارسات عنيفة ارتكبها عدوان الذي يشغل منصبه منذ عام 2017، بعد شكوتين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق.

وباستدعائه إلى بيروت، يصبح من الصعب أن يمثل عدوان أمام القضاء في باريس، إذ أن لبنان لا يسلّم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وجاء استدعاء عدوان رغم طلب باريس من السلطات اللبنانية رفع الحصانة عنه “من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”، وفق ما ذكرته الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي.