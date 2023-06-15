لبنان يسقط عصابة لسرقة سيارات خطفت مواطنين عربًا

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الخميس، القبض على “الرأس المدبر” لعمليات سرقة السيارات، حيث استخدمت إحداها في خطف مواطنين عراقيين ومواطن سعودي في لبنان.
وقالت قوى الأمن في بيان لها ، إنها قبضت بعد عمليات رصد في 29 مايو الماضي، في منطقة عين كفر زبد قضاء زحلة في البقاع الأوسط، على “أ. ز.” مواليد عام 1996 سوري، وهو يترأس عصابة سلب أقدمت على سرقة سيارة من منطقة أدما منتصف مايو الماضي، ونفذت بها محاولة خطف وسلب في محلة المنارة، حيث خطف عراقيين في الحمرا وتركهم في طبرجا، وخطف مواطنًا سعوديًا من أوتوستراد المدينة الرياضية- خلدة”.
وقد اعترف “أ. ز.” خلال التحقيقات، أنه الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات، نفذ أفرادها أكثر من 5 عمليات سرقة في محافظتي جبل لبنان والبقاع، كاشفًا أنه كان يتم نقل السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع- بريتال وبيعها في المحلة.
ولفت بيان قوى الأمن إلى أنها قبضت أيضا على “ع. ز.” مواليد عام 1999 سوري، وهو شقيق الرأس المدبر للعصابة الذي كان برفقته، وبحوزته كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف، واعترف في التحقيقات بقيامه بترويج المخدرات.
ولفتت مديرية قوى الأمن الداخلي إلى مواصلة عملها للقبض على باقي أفراد العصابة، مشيرة إلى أنها أودعت الموقوفين القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.