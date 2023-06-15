Icon

مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو والكوكايين بجدة Icon القمر يقترن بالثريا فجر الغد Icon تدشين أولى رحلات الحجاج اليمنيين إلى جدة والمدينة المنورة السبت Icon تطورات مفاوضات النصر وويليام كارفاليو Icon العثور على أول جثة للبريطانيين المفقودين بالبحر الأحمر Icon تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة Icon نصائح وشروط مهمة لاختيار أضحية عيد الأضحى Icon جوائز مالية روسية لتدمير دبابات ليوبارد الغربية Icon 10 ملايين يورو تُعرقل رحيل كيليان مبابي Icon تنظيف سطح الكعبة المشرفة في أقل من 20 دقيقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استخدمت إحداها في خطف مواطن سعودي  

لبنان يسقط عصابة لسرقة سيارات خطفت مواطنين عربًا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
لبنان يسقط عصابة لسرقة سيارات خطفت مواطنين عربًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الخميس، القبض على “الرأس المدبر” لعمليات سرقة السيارات، حيث استخدمت إحداها في خطف مواطنين عراقيين ومواطن سعودي في لبنان.

خطف مواطنين عرب

وقالت قوى الأمن في بيان لها ، إنها قبضت بعد عمليات رصد في 29 مايو الماضي، في منطقة عين كفر زبد قضاء زحلة في البقاع الأوسط، على “أ. ز.” مواليد عام 1996 سوري، وهو يترأس عصابة سلب أقدمت على سرقة سيارة من منطقة أدما منتصف مايو الماضي، ونفذت بها محاولة خطف وسلب في محلة المنارة، حيث خطف عراقيين في الحمرا وتركهم في طبرجا، وخطف مواطنًا سعوديًا من أوتوستراد المدينة الرياضية- خلدة”.

قد يهمّك أيضاً
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا

“الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال

“الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال

اعترافات

وقد اعترف “أ. ز.” خلال التحقيقات، أنه الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات، نفذ أفرادها أكثر من 5 عمليات سرقة في محافظتي جبل لبنان والبقاع، كاشفًا أنه كان يتم نقل السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع- بريتال وبيعها في المحلة.

ولفت بيان قوى الأمن إلى أنها قبضت أيضا على “ع. ز.” مواليد عام 1999 سوري، وهو شقيق الرأس المدبر للعصابة الذي كان برفقته، وبحوزته كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف، واعترف في التحقيقات بقيامه بترويج المخدرات.

ولفتت مديرية قوى الأمن الداخلي إلى مواصلة عملها للقبض على باقي أفراد العصابة، مشيرة إلى أنها أودعت الموقوفين القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم