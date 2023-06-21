لجان برنامج ضيوف خادم الحرمين تسخر إمكاناتها لخدمة الحجاج

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جهودها عبر لجان البرنامج لتوفير كافة الإمكانات والخدمات للمستضافين، البالغ عددهم 1300 من أكثر من 90 دولة، الذين بدأ وصولهم يوم أمس إلى مكة المكرمة.

الخطة التشغيلية

وتشمل الخطة التشغيلية لخدمة الحجاج، التي أعدتها لجان البرنامج، توزيع حقائب لكافة الضيوف تم شحنها للمشمولين بالاستضافة إلى بلدانهم، وتحوي جميع ما يحتاج إليه الحاج من ملابس الإحرام، إلى جانب تنظيم حفلات التوديع بحضور سفراء المملكة بالخارج والملاحق الدينية التابعة للوزارة.

مراسم الاستقبال

كما تقوم اللجان بتنظيم مراسم الاستقبال في مطارات المملكة وتخليص كافة الإجراءات في بضع دقائق من الوصول، إضافة إلى التسكين في فنادق الخمس نجوم في مكة المكرمة، لتوفير كافة الخدمات المميزة في إقامتهم قبل التصعيد إلى مشعر عرفات لإكمال مناسك الحج من خلال عدد من اللجان، هي: اللجنة التنفيذية، الإدارية، الشرعية، الإسكان، المشاعر، النقل، الخدمات، الاستقبال والسفر، الثقافية، التقنية، المالية، الإعلامية، والنسائية.

وتعمل لجنة النقل على استقبال الحجاج من المطار ونقلهم إلى الفنادق المخصصة لهم، من خلال عدد من الحافلات الحديثة ليستقروا في مكة إلى حين نقلهم إلى مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، والعودة بهم إلى الفندق، ثم توديعهم للسفر إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي، من خلال خطط معدة مسبقًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة لينعم الضيوف بالراحة والاستقرار، كما تم توفير السيارات للعاملين باللجان في مكة والمشاعر المقدسة.

التجهيزات اللازمة

ومن لجان البرنامج؛ اللجنة الإدارية إذ تقوم بإعداد الخطط والتجهيزات اللازمة، وترتيب اللجان وإعداد الخطابات والرد عليها والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى والإشراف على اللجان العاملة لخدمة الضيوف، لينعم ضيوف البرنامج بالراحة والاطمئنان.

كما تقوم اللجنة الشرعية بالإشراف على توعية الحجاج وإرشادهم، والإجابة عن أسئلتهم خلال فترة الحج، كما تنفذ اللجنة عددًا من البرامج، منها: كلمات إرشادية بعد كل صلاة في المصلى، وتوزيع المطويات الخاصة بصفة الحج والمناسك، وكل ما يحتاج إليه الحاج فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، كما تستقبل اللجنة الحجاج في مقرها بالسكن، إضافة إلى الإجابة على الهاتف، حيث خصصت اللجنة أرقامًا للتواصل مع ضيوف البرنامج للإجابة عن الاستفسارات على مدار 24 ساعة.

ومن اللجان العاملة كذلك في البرنامج، اللجنة الإعلامية، التي أعدت مركزًا إعلاميًّا وأستوديوهات متخصصة لإعداد وإنتاج التقارير الإعلامية اليومية وتحرير الأخبار الصحافية التي تبث في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالتنسيق والتكامل مع وزارة الإعلام، إلى جانب صناعة القصص التي تبرز دور البرنامج في تمكين آلاف الحجاج من أداء ركن الحج عبر هذا البرنامج الذي يحمل اسم قائد مسيرة العطاء في مملكة الخير والإنسانية.

تضافر الجهود

وتتضافر جهود اللجان العاملة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج، بمتابعة دقيقة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يشرف على الأمانة العامة للبرنامج، ويؤكد على مضاعفة الجهود لإبراز رسالة الاستضافة وتحقيق أهدافها العامة.