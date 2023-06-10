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لندن تشهد أكثر أيام العام سخونة

لحظة إغماء جندي بريطاني خلال عرض أمام الأمير ويليام

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
لحظة إغماء جندي بريطاني خلال عرض أمام الأمير ويليام
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام البريطانية لحظة إغماء جندي بريطاني، أثناء مشاركته في عرض عسكري أمام الأمير ويليام، استعدادًا لاحتفالات يوم the Trooping the Colour في بريطانيا.

درجات حرارة غير مسبوقة

وتشهد لندن، اليوم السبت، أكثر أيام السنة سخونة حيث وصلت درجات الحرارة لـ 30 درجة مئوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد، فيما تعرض 3 جنود من الجيش البريطاني للإغماء أثناء الاستعدادات النهائية لاحتفالات ستشهدها لندن تسمى استعراض الراية.

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وعلق الأمير ويليام على الحادث، موجهًا شكره للجنود البريطانيين على المشاركة في العرض العسكري في ظل مثل هذه الظروف الصعبة من الطقس.

تعليق ويليام

وأضاف ويليام، عبر تغريدة له بموقع تويتر اليوم السبت، “شكرًا جزيلًا لكل جندي شارك في استعراض هذا الصباح في ظروف الحرارة الصعبة لكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا”.

ويعد استعراض الراية “Trooping the Colour” هو احتفال يتم إجراؤه كل عام في لندن بالمملكة المتحدة، من قبل أفواج الجيش البريطاني، فيما تقام أحداث مماثلة في دول الكومنولث الأخرى. وكان استعراض الراية تقليدًا لأفواج المشاة البريطانية منذ القرن السابع عشر، ومنذ عام 1748 احتفل بعيد الميلاد الرسمي للحاكم البريطاني، على الرغم من أن جذوره تعود إلى ما قبل ذلك بكثير.

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