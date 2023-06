لحظة إغماء جندي بريطاني خلال عرض أمام الأمير ويليام

تداولت وسائل الإعلام البريطانية لحظة إغماء جندي بريطاني، أثناء مشاركته في عرض عسكري أمام الأمير ويليام، استعدادًا لاحتفالات يوم the Trooping the Colour في بريطانيا.

وتشهد لندن، اليوم السبت، أكثر أيام السنة سخونة حيث وصلت درجات الحرارة لـ 30 درجة مئوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد، فيما تعرض 3 جنود من الجيش البريطاني للإغماء أثناء الاستعدادات النهائية لاحتفالات ستشهدها لندن تسمى استعراض الراية.

وعلق الأمير ويليام على الحادث، موجهًا شكره للجنود البريطانيين على المشاركة في العرض العسكري في ظل مثل هذه الظروف الصعبة من الطقس.

وأضاف ويليام، عبر تغريدة له بموقع تويتر اليوم السبت، “شكرًا جزيلًا لكل جندي شارك في استعراض هذا الصباح في ظروف الحرارة الصعبة لكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا”.

A number of soldiers have fainted today during the Prince of Wales’ Colonel’s Review at the Horse Guards Parade ahead of the King’s Birthday Parade.

