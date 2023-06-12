لحظة إنقاذ سائحين بريطانيين بعد اشتعال مركبهم بالبحر الأحمر

تداولت وسائل الإعلام البريطانية لقطات من حادث اشتعال مركب سياحي كان على متنه 27 شخصًا عندما اشتعلت فيه النيران في البحر الأحمر أثناء عودته إلى ميناء مرسى علم أمس الأحد.

إنقاذ السائحين العالقين

ونشرت صحيفة “ديلي تليجراف” لقطات لانتشال السائحين من زورق الإنقاذ، بينما تكثف السلطات المحلية بمدينة مرسى علم الساحلية المصرية جهودها للعثور على ثلاثة سياح بريطانيين فقدوا إثر حريق اندلع، صباح أمس الأحد، بمركب سياحي.

وقالت السلطات المصرية: إنه تم إنقاذ 26 شخصًا آخرين، من بينهم 12 بريطانيًّا، من المركب الذي يحمل اسم “إعصار” وكان يبحر قبالة ساحل منتجع “مرسى علم” على البحر الأحمر.