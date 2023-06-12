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لحظة إنقاذ سائحين بريطانيين بعد اشتعال مركبهم بالبحر الأحمر

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
لحظة إنقاذ سائحين بريطانيين بعد اشتعال مركبهم بالبحر الأحمر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام البريطانية لقطات من حادث اشتعال مركب سياحي كان على متنه 27 شخصًا عندما اشتعلت فيه النيران في البحر الأحمر أثناء عودته إلى ميناء مرسى علم أمس الأحد.

إنقاذ السائحين العالقين

ونشرت صحيفة “ديلي تليجراف” لقطات لانتشال السائحين من زورق الإنقاذ، بينما تكثف السلطات المحلية بمدينة مرسى علم الساحلية المصرية جهودها للعثور على ثلاثة سياح بريطانيين فقدوا إثر حريق اندلع، صباح أمس الأحد، بمركب سياحي.

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وقالت السلطات المصرية: إنه تم إنقاذ 26 شخصًا آخرين، من بينهم 12 بريطانيًّا، من المركب الذي يحمل اسم “إعصار” وكان يبحر قبالة ساحل منتجع “مرسى علم” على البحر الأحمر.

تفاصيل الحادث

وأضافت السلطات بأن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق الذي وقع عند الساعة السادسة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي نجم عن خلل كهربائي.

وكان المركب في رحلة غوص، وغادر ميناء غالب في 6 يونيو/ حزيران، وكان من المقرر أن يعود الأحد.

وتلقى الركاب والطاقم الذين تم إنقاذهم علاجًا طبيًّا وأفادت التقارير أنهم بصحة جيدة.

تحقق النيابة العامة المصرية في الحادث، لكنها لم تكشف عن هوية البريطانيين الثلاثة المفقودين حتى الآن، بحسب “ديلي تليجراف”.

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