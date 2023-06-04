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الأم كانت تتسوق داخل متجر أثناء الحادث

لحظة اشتعال النيران بسيارة أمريكية بداخلها طفلان

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
لحظة اشتعال النيران بسيارة أمريكية بداخلها طفلان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لأم أمريكية تركت طفليها دون رقابة في سيارة اشتعلت فيها النيران بينما كانت هي تتسوق، حيث تواجه تهماً بالإهمال والحرق العمد.

تتسوق داخل متجر

وأفادت الشرطة، بأن المرأة أليشا مور البالغة من العمر 24 عاماً، من فلوريدا، كانت تتسوق داخل متجر عندما تركت طفلين دون رقابة في سيارة اشتعلت فيها النيران.

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في حين كشفت السلطات أن مور أوقفت سيارتها في 26 مايو الماضي خارج متجر “ديلارد” في مجمع “أوفييدو” وتركت طفلين داخل السيارة، بحسب موقع “فوكس نيوز”.

عادت بعد ساعة

ودخلت المتجر وبدأت في التسوق مع رجل، وبعد حوالي ساعة غادرت المتجر ووجدت سيارتها مشتعلة بالنيران.

من جانبهم، قال شهود إنهم رأوا النار تندلع في السيارة وهرعوا لإنقاذ الأطفال بداخلها.

وأصيبت طفلة بحروق من الدرجة الأولى في وجهها وأذنيها، فيما أوضحت السلطات أنها ليست متأكدة من سبب اندلاع الحريق.

 

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