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أثناء تدريبات مشتركة مع البحرية الكندية

لحظة اعتراض سفينة صينية لمدمرة أمريكية بمضيق تايوان

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
لحظة اعتراض سفينة صينية لمدمرة أمريكية بمضيق تايوان
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، اقتراب سفينة حربية صينية لمسافة 137 مترًا من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان.

لحظة الاعتراض

وكانت القوات البحرية الأمريكية والكندية تجريان تدريبات مشتركة في مضيق تايوان عندما اقتربت سفينة حربية صينية على بعد 137 مترًا من مدمرة أمريكية، بحسب فيديو نشرته وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، فيما يرصد الفيديو لحظة اقتراب السفينة الصينية من المدمرة الأمريكية.

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وقالت البحرية الأمريكية: إن سفينة حربية أمريكية وأخرى كندية أبحرتا عبر مضيق تايوان، أول أمس السبت، في مهمة مشتركة في الممر المائي المهم، وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

تدريبات مشتركة

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية: إن المدمرة “يو إس إس تشونغ هون” التي تحمل الصواريخ الموجهة والسفينة الحربية إتش إم سي إس مونتريال الكندية أجريتا عبورًا روتينيًّا للمضيق عبر المياه التي تطبق فيها حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق في أجوائها وفقًا للقانون الدولي.

وأصدر الجيش الصيني، بيانًا، هاجم فيه الولايات المتحدة وكندا، بسبب “إثارة المخاطر عمدًا” بعد أن نفذ أسطول البلدين تدريبات مشتركة عبر مضيق تايوان الذي تعتبره الصين امتدادًا إستراتيجيًّا حيويًّا لحدودها البحرية.

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