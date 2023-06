لحظة اعتراض سفينة صينية لمدمرة أمريكية بمضيق تايوان

وكانت القوات البحرية الأمريكية والكندية تجريان تدريبات مشتركة في مضيق تايوان عندما اقتربت سفينة حربية صينية على بعد 137 مترًا من مدمرة أمريكية، بحسب فيديو نشرته وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، فيما يرصد الفيديو لحظة اقتراب السفينة الصينية من المدمرة الأمريكية.

وقالت البحرية الأمريكية: إن سفينة حربية أمريكية وأخرى كندية أبحرتا عبر مضيق تايوان، أول أمس السبت، في مهمة مشتركة في الممر المائي المهم، وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية: إن المدمرة “يو إس إس تشونغ هون” التي تحمل الصواريخ الموجهة والسفينة الحربية إتش إم سي إس مونتريال الكندية أجريتا عبورًا روتينيًّا للمضيق عبر المياه التي تطبق فيها حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق في أجوائها وفقًا للقانون الدولي.

وأصدر الجيش الصيني، بيانًا، هاجم فيه الولايات المتحدة وكندا، بسبب “إثارة المخاطر عمدًا” بعد أن نفذ أسطول البلدين تدريبات مشتركة عبر مضيق تايوان الذي تعتبره الصين امتدادًا إستراتيجيًّا حيويًّا لحدودها البحرية.

The US and Canadian navies were conducting a joint exercise in the Taiwan Strait when a Chinese warship came within 137 meters of a US destroyer https://t.co/PBUvXYkRXd pic.twitter.com/JnN8a91N8r

