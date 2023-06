لحظة اقتحام متظاهرين لمقر دورة الألعاب الأولمبية بباريس

اقتحم محتجون فرنسيون مناهضون لإصلاح نظام التقاعد مقر دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي بذلت فيه النقابات العمالية محاولة أخيرة للضغط على المشرعين للتراجع عن رفع الرئيس إيمانويل ماكرون لسن التقاعد.

بثت وكالة رويترز للأنباء، لقطات لعشرات من أعضاء النقابات العمالية اليساريين المتشددين، وهم يقومون بأعمال عنف وتخريب في أوبيرفيلييه بشمال باريس، حيث تنطلق دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت الحكومة الفرنسية: إن 281 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا، أمس الثلاثاء، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي قاربت من 782 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات.

Protesters demonstrating against the French government's plans to raise the retirement age to 64 clashed with police in Paris https://t.co/ujcICWQ3mz pic.twitter.com/xeAGnXk0uk

— Reuters (@Reuters) June 6, 2023