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استمرار الاحتجاجات ضد قانون التقاعد الفرنسي

لحظة اقتحام متظاهرين لمقر دورة الألعاب الأولمبية بباريس

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
لحظة اقتحام متظاهرين لمقر دورة الألعاب الأولمبية بباريس
المواطن ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اقتحم محتجون فرنسيون مناهضون لإصلاح نظام التقاعد مقر دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي بذلت فيه النقابات العمالية محاولة أخيرة للضغط على المشرعين للتراجع عن رفع الرئيس إيمانويل ماكرون لسن التقاعد.

مظاهرات تشعل باريس

بثت وكالة رويترز للأنباء، لقطات لعشرات من أعضاء النقابات العمالية اليساريين المتشددين، وهم يقومون بأعمال عنف وتخريب في أوبيرفيلييه بشمال باريس، حيث تنطلق دورة الألعاب الأولمبية.

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وقالت الحكومة الفرنسية: إن 281 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا، أمس الثلاثاء، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي قاربت من 782 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات.

قانون التقاعد الفرنسي

واحتجت النقابات العمالية ضد قانون التقاعد الذي يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتمريره، وسط موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي وصلت إلى أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

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