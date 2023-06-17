لحظة العناق بين ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها

وثق مقطع فيديو لحظة عناق بين رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها لحظة وصولها إلى الرياض مساء أمس الجمعة.

عناق بين ريانة برناوي وعائلتها

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، قد وصلا بسلامة الله، مساء الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.