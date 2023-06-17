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بعد وصولها إلى الرياض

لحظة العناق بين ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
لحظة العناق بين ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة عناق بين رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها لحظة وصولها إلى الرياض مساء أمس الجمعة.

عناق بين ريانة برناوي وعائلتها

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، قد وصلا بسلامة الله، مساء الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.

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وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء في وقت سابق، أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام.

رحلة مميزة لـ ريانة برناوي وعلي القرني

وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، حققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.

يذكر أن رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني نجحا في إجراء 14 تجربة علمية في الفضاء قبل عودتهما إلى الأرض في مشاهد كانت محط أنظار العالم أجمع.

 

 

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