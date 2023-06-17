مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية تاليسكا مستمر مع النصر سفيان أمرابط يحسم موقفه من الانتقال للبريميرليج لحظة العناق بين ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها وصول 554 حاجاً ضمن الفوج الأول من حجاج السنغال لمكة المكرمة حقيقة رفض مودريتش للعرض السعودي ريال مدريد ينسحب من سباق التعاقد مع بديل بنزيما 6 لغات عالمية لقياس رضا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة اجتماع مرتقب بين رئيس النصر وحكيم زياش في لندن
وثق مقطع فيديو لحظة عناق بين رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وبعض أفراد عائلتها لحظة وصولها إلى الرياض مساء أمس الجمعة.
وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، قد وصلا بسلامة الله، مساء الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.
شاهد.. عناق بين #ريانة_برناوي وبعض أفراد عائلتها لحظة وصولها إلى #الرياض #نحو_الفضاء #السعودية
عبر:@h_mmoood pic.twitter.com/6VGO8wR0MZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023