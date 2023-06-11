لحظة القبض على مخالفين لنظام الإقامة بالرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير؛ لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر.
ونوه الأمن العام، عبر مقطع فيديو، إلى أنه تم رصدهما عقب ظهورهما في محتوى مرئي بعرض مبالغ مجهولة المصدر، وترويجه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر. pic.twitter.com/AmIzt4pCuG
— الأمن العام (@security_gov) June 11, 2023