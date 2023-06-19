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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

لحظة القبض على مروجين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بمكة المكرمة

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
لحظة القبض على مروجين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهما 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

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تم إحالتهما لجهات الاختصاص

ولفت الأمن العام عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص بـ مكة المكرمة.

إحباط ترويج الحشيش

وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، على مقيم من القبائل النازحة؛ لترويجه 18 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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