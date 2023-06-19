لحظة القبض على مروجين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بمكة المكرمة

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهما 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
ولفت الأمن العام عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص بـ مكة المكرمة.
وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، على مقيم من القبائل النازحة؛ لترويجه 18 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
#الحرب_على_المخدرات
#بالمرصاد pic.twitter.com/c9IDpbyGCw
— الأمن العام (@security_gov) June 18, 2023