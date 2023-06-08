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تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص

لحظة القبض على 3 مروجين للمخدرات بتبوك

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
لحظة القبض على 3 مروجين للمخدرات بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشره الأمن العام عبر موقع تويتر، لحظة إعداد كمين للهجوم على 3 مروجين للمخدرات بتبوك، اتخذوا منزلًا مهجورًا وكرًا لنشر وترويج سمومهم من خلاله.

3 مروجين

وأعلنت شرطة منطقة تبوك– ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة- القبض على (3) مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا شعبيًّا مهجورًا في أحد أحياء مدينة تبوك وكرًا لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزتهم أسلحةٌ ناريةٌ وبيضاءُ وذخيرةٌ حيةٌ وكاميراتُ مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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