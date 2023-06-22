لحظة القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية في العاصمة المقدسة

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قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين؛ لترويجهم لحملات حج وهمية، وبيع أساور حج غير صحيحة بغرض النصب والاحتيال.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بـ العاصمة المقدسة قبضت على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجهم لحملات حج وهمية، وبيع أساور، وبطاقات حج غير صحيحة، في مكتب غير نظامي بغرض النصب والاحتيال.
ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، موضحًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من الترويج لـ حملة حج وهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية.
🎥 | دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على (3) مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير صحيحة بغرض النصب والاحتيال
#بسلام_آمنين pic.twitter.com/RToUqSLvGU
— الأمن العام (@security_gov) June 22, 2023