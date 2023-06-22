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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

لحظة القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية في العاصمة المقدسة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
لحظة القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية في العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين؛ لترويجهم لحملات حج وهمية، وبيع أساور حج غير صحيحة بغرض النصب والاحتيال.

حملات حج وهمية

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بـ العاصمة المقدسة قبضت على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجهم لحملات حج وهمية، وبيع أساور، وبطاقات حج غير صحيحة، في مكتب غير نظامي بغرض النصب والاحتيال.

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ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، موضحًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ واجب وطني

ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من الترويج لـ حملة حج وهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية.

 

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