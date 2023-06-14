لحظة القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة

أعلن الأمن العام القبض على 8 أشخاص، إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة.

وقال الأمن العام في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: إن شـرطة مكة المكرمـة قبضت علـى 7 مقيميـن ووافـد زائـر ظـهـروا فـي محتـوى مرئـي متـداول أثناء مشاجرة جماعيـة بأحـد الأماكن العامـة؛ لـخلاف سابق بينهـم.

ولفت الأمن العام إلى أنه جـرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظاميـة بحقهـم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.