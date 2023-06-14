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جـرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظاميـة بحقهـم

لحظة القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
لحظة القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على 8 أشخاص، إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة.

وقال الأمن العام في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: إن شـرطة مكة المكرمـة قبضت علـى 7 مقيميـن ووافـد زائـر ظـهـروا فـي محتـوى مرئـي متـداول أثناء مشاجرة جماعيـة بأحـد الأماكن العامـة؛ لـخلاف سابق بينهـم.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جـرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظاميـة بحقهـم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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