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تحقق السلطات في أسباب الحادث

لحظة اندلاع حريق في باخرة فلبينية على متنها 120 شخصًا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
لحظة اندلاع حريق في باخرة فلبينية على متنها 120 شخصًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شب حريق في عبارة فلبينية تقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها، أمس الأحد، دون الإعلان عن خسائر بشرية بعد الحادث.

إخماد الحريق

وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤولين في خفر السواحل، أنه جرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

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واستخدم خفر السواحل الفلبيني مدفع المياه لإخماد حريق اندلع في عبارة ركاب.

التحقيق بالحادث

وقال مسؤولون: إنه تم إنقاذ جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 120 راكبًا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وما زال التحقيق جاريًا في سبب الحادث.

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