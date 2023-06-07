لحظة انفجار أكبر خط أنابيب للأمونيا في العالم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت في 5 يونيو خط أنابيب الأمونيا تولياتي أوديسا في منطقة خاركوف، وهو أكبر خط أنابيب للأمونيا في العالم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: قامت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، بتفجير خط أنابيب تولياتي – أوديسا للأمونيا.

وقوع ضحايا

وأضاف البيان أنه نتيجة لهذا العمل الإرهابي، وقعت إصابات بين السكان المدنيين، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إخراج بقايا الأمونيا من الأراضي الأوكرانية عبر الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب.

وأكدت الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات بين الجنود الروس جراء الحادث.

تدمير محطة كاخوفسكايا الكهربائية

كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على اقتراح من القيمين الغربيين.



جاء ذلك خلال محادثة تليفونية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول فيها الزعيمان القضايا الخاصة بالتعاون الثنائي الروسي التركي، وأعرب الرئيسان عن الثقة المتبادلة في أن الشراكة متعددة الأوجه والمفيدة للطرفين في مختلف القطاعات سوف تستمر في التطور على نحو ديناميكي.

وقال بوتين إن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.