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السلطات فتحت تحقيقًا بالحادث

لحظة انهيار جسر بالهند للمرة الثانية خلال أقل من عامين

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
لحظة انهيار جسر بالهند للمرة الثانية خلال أقل من عامين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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انهار جسر خرساني مكون من 4 ممرات، عبر نهر الغانج في ولاية بيهار شرق الهند، للمرة الثانية خلال أقل من عامين؛ مما أثار تساؤلات حول جودة بنائه.

لحظة الانهيار

يُظهر الفيديو، الذي نشرته شبكة “سي إن إن”، لحظة انهيار الجسر الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، الأحد الماضي.

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وانهار جسر سلطان جانج مرتين منذ بدء عمليات البناء في عام 2017، وكانت المرة الأولى للانهيار في إبريل 2022، ووقع الانهيار الكارثي الثاني يوم الأحد الماضي. وليس من الواضح سبب انهيار الجسر العام الماضي، وحجم المشاكل الفنية التي أدت لانهيار الجسر للمرة الثانية.

فتح تحقيق بالحادث

وقال حاكم ولاية بيهار الهندية، نيتيش كومار: إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث. وكانت شركة التصميم والهندسة الكندية “McElhanney” وراء عمليات البناء بالجسر، والتي قالت إنها على علم بالانهيار الجزئي للجسر وهي قلقة للغاية بشأن الحادث.

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