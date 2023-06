لحظة انهيار جسر بالهند للمرة الثانية خلال أقل من عامين

انهار جسر خرساني مكون من 4 ممرات، عبر نهر الغانج في ولاية بيهار شرق الهند، للمرة الثانية خلال أقل من عامين؛ مما أثار تساؤلات حول جودة بنائه.

يُظهر الفيديو، الذي نشرته شبكة “سي إن إن”، لحظة انهيار الجسر الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، الأحد الماضي.

وانهار جسر سلطان جانج مرتين منذ بدء عمليات البناء في عام 2017، وكانت المرة الأولى للانهيار في إبريل 2022، ووقع الانهيار الكارثي الثاني يوم الأحد الماضي. وليس من الواضح سبب انهيار الجسر العام الماضي، وحجم المشاكل الفنية التي أدت لانهيار الجسر للمرة الثانية.

Bridge under construction in Bihar, India, has collapsed. pic.twitter.com/oJPJDS5Y31

