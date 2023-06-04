Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
انهار لحظة واحدة ثم سقط في الماء

لحظة انهيار جسر عملاق للمرة الثانية بالهند

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
لحظة انهيار جسر عملاق للمرة الثانية بالهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لانهيار مرعب لجسر عملاق تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ”الفساد” الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.

سقط بالماء

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الجسر وهو يتداعى لحظة واحدة ثم يسقط في الماء، بينما تتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

قد يهمّك أيضاً
أصيل أبو بكر في حفلات جولة المملكة بتبوك الجمعة

أصيل أبو بكر في حفلات جولة المملكة بتبوك الجمعة

تخصيص الأندية يرفع إيرادات رابطة دوري المحترفين لـ1.8 مليار ريال

تخصيص الأندية يرفع إيرادات رابطة دوري المحترفين لـ1.8 مليار ريال

والجسر الذي انهار بُني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادًا.

وأثار انهيار الجسر المسمى “أغواني سلطان غانج” في نهر غانج، جدلًا حول الفساد ومدى تأثيره على البنية التحتية في البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم