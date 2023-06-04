لحظة انهيار جسر عملاق للمرة الثانية بالهند

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لانهيار مرعب لجسر عملاق تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ”الفساد” الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الجسر وهو يتداعى لحظة واحدة ثم يسقط في الماء، بينما تتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.
والجسر الذي انهار بُني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادًا.
وأثار انهيار الجسر المسمى “أغواني سلطان غانج” في نهر غانج، جدلًا حول الفساد ومدى تأثيره على البنية التحتية في البلاد.