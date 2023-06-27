لحظة انهيار عقار الإسكندرية في مصر

وثَّق مقطع فيديو متداول، التقط على ما يبدو بواسطة كاميرا للمراقبة، لحظة انهيار عقار منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، صباح الاثنين.

عقار الإسكندرية المنهار

ويظهر المقطع المتداول سقوط المبنى، المكون من 14 طابقًا، وحدوث حالة من الهلع بين المارة الذين حاولوا الفرار بسرعة من المكان.

من جانبها، أفادت صحيفة الأهرام المصرية بإصابة 4 أشخاص في عقار اسكندرية المنهار.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، برصد أربع إصابات حتى الآن تصادف مرورهم أثناء لحظة الانهيار.

حالة المرضى مستقرة

وأردفت أنه قد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات، وأن “حالتهم مستقرة”.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه جرى استقدام معدات ثقيلة للانتهاء من رفع الأنقاض بأسرع وقت.

وكان محافظ الإسكندرية توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5، حيث كشف عن حدوث انشطار نصفي رأسي بالعقار، مشيرًا إلى أن السلطات تجري التأكد من وجود أي سكان تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن “العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصدر للطابق الأخير به قرار إزالة”.