لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب
تبادل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله خواتم الزواج مع قرينته الأميرة رجوة الحسين، بعد إتمام عقد قرانهما اليوم، بحضور شخصيات من 70 دولة.
وشهدت مراسم الزفاف استقبال ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا الضيوف من رؤساء وملوك من مختلف الدول العربية والدولية.
ووسط حضور رفيع المستوى، ظهر ولي العهد الأردني مرتديًا بدلته العسكرية بانتظار عروسه لعقد القران، وإلى جانبه ملك الأردن عبدالله الثاني.
وبمجرد وصولها تقدمت بصحبة الابن الأصغر للملك الأردني هاشم بن عبدالله، وخلفها ابنتاه إيمان وسلمى حتى وصلت لمكان عقد القران، والذي بدأ بتبادل الأحاديث الدينية والودية، ومن ثم توقيع ملك الأردن وووالد العروس لتختتم بتوقيع العروسين وسط تصفيق من الحضور.
فيديو | ولي عهد الأردن الأمير الحسين والآنسة رجوة السيف يتبادلان خواتم الزواج
#الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/Rr5eHQ9tx1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023