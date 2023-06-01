لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

تبادل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله خواتم الزواج مع قرينته الأميرة رجوة الحسين، بعد إتمام عقد قرانهما اليوم، بحضور شخصيات من 70 دولة.

مراسم الزفاف

وشهدت مراسم الزفاف استقبال ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا الضيوف من رؤساء وملوك من مختلف الدول العربية والدولية.

ووسط حضور رفيع المستوى، ظهر ولي العهد الأردني مرتديًا بدلته العسكرية بانتظار عروسه لعقد القران، وإلى جانبه ملك الأردن عبدالله الثاني.

وبمجرد وصولها تقدمت بصحبة الابن الأصغر للملك الأردني هاشم بن عبدالله، وخلفها ابنتاه إيمان وسلمى حتى وصلت لمكان عقد القران، والذي بدأ بتبادل الأحاديث الدينية والودية، ومن ثم توقيع ملك الأردن وووالد العروس لتختتم بتوقيع العروسين وسط تصفيق من الحضور.