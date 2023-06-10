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الحادثة شغلت رواد السوشيال ميديا

لحظة تجول دب قرب الكابيتول والبيت الأبيض

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
لحظة تجول دب قرب الكابيتول والبيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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شغلت حادثة وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا خلال الساعات الماضية، حيث أصاب دب أسود صغير قاطني حي هادئ في شمال شرق واشنطن بالفزع عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في صناديق القمامة.

طوق للإمساك به

وأثارت صور الدب المتجول، ثم اصطياده، ضجة في الأوساط الأمريكية، حيث تم رصده وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

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وفرضت السلطات طوقًا في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد، وبعد هبوط الدب، قال مسؤول بمنظمة هيومين ريسكيو ألاينس إنه سيتم فحصه طبيًا، ثم إطلاق سراحه في البرية.

لحظة تجول دب قرب الكابيتول والبيت الأبيض

وزن الدب

يشار إلى أن الدب الذي يبلغ وزنه 200 رطل تقريبا أي 90 كغم، أضحى حديث حي بروكلاند منذ أن شوهد في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في شارع فرانكلين.

كما أحضر بعض السكان مناظير لمشاهدته عن قرب وهو يتجول، في حين قرر آخرون أخذ إجازة من العمل لمعرفة مصير الحيوان.

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