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أجرى العروسان جولة في شوارع الأردن احتفالًا بزفافهما

لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة قيام ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين بتقطيع كعكة حفل زفافهما.

زفة أردنية

ووصل ولي عهد الأردن وزوجته رجوة إلى قصر الحسينية، وتم استقبالهما بزفة أردنية، بحضور ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا ووالد ووالدة رجوة.

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جولة في شوارع الأردن

وأجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان؛ احتفالًا بعقد قرانهما اليوم.

وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًّا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.

 

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