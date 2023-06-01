حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب
وثق مقطع فيديو لحظة قيام ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين بتقطيع كعكة حفل زفافهما.
ووصل ولي عهد الأردن وزوجته رجوة إلى قصر الحسينية، وتم استقبالهما بزفة أردنية، بحضور ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا ووالد ووالدة رجوة.
وأجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان؛ احتفالًا بعقد قرانهما اليوم.
وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًّا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.
لحظة تقطيع كعكة حفل زفاف سمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة الحسين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/sWMBomDfDd
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023