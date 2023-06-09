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نفث عمودًا كثيفًا من الدخان ارتفاعه 3كم

لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المراقبة الإندونيسية، أن بركان أناك كراكاتوا ثار، اليوم الجمعة، ونفث عمودًا كثيفًا من الدخان يزيد ارتفاعه على ثلاثة كيلومترات.

أضرار أو خسائر بشرية

ولم تبلغ السلطات عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد الانفجار الذي وقع صباحًا على جزيرة أناك كراكاتوا البركانية، التي ظهرت في البحر إلى الغرب من الأرخبيل في بداية القرن الماضي بعد ثوران بركان كراكاتوا في عام 1883، مخلفًا أكبر عدد من الضحايا في التاريخ.

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من المعروف أن بركان أناك كراكاتوا ومعناه “طفل كراكاتوا” بالإندونيسية، نفث الرماد في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

وذكر ديني مارديونو المسؤول في محطة مراقبة البركان في بيان: رُصد الجزء العلوي من العمود.. على ارتفاع 3000 متر فوق قمة البركان.

وأردف أن “عمود الدخان كان رماديًّا وأسود وكثيفًا في اتجاه الجنوب الغربي”.

مسافة خمسة كيلومترات

وطلب من الجمهور البقاء على مسافة خمسة كيلومترات من فوهة البركان على الأقل.

ورُفع مستوى التحذير من خطر البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2022، بعد زيادة ملحوظة في نشاطه.

وفي عام 2018، انهارت فوهة بركان أناك كراكاتوا جزئيًّا عندما ألقى ثوران عنيف بقطع ضخمة من البركان في البحر، مما تسبب في حدوث تسونامي.

400 شخص

ولقي حينها أكثر من 400 شخص حتفهم، وسُجلت مئات الإصابات.

وتقع إندونيسيا فوق “زنار النار” في المحيط الهادئ، حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية في حدوث نشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم نحو 130 بركانًا نشطًا.

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