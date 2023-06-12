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فرار أكثر من 13000 شخص

لحظة ثوران بركان مايون في الفلبين

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
لحظة ثوران بركان مايون في الفلبين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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غادر أكثر من 13000 شخص منازلهم في الفلبين، ضمن عمليات إجلاء إلزامية بعد أن ثار البركان الأكثر نشاطًا في البلاد، وبدأ في إطلاق الحمم البركانية.

حمم بركانية

يقذف البركان الأكثر نشاطًا في الفلبين حممًا بركانية على طول منحدراته، يوم الاثنين، ما شكل تحذيرًا لعشرات الآلاف من السكان إلى أنهم قد يضطرون للفرار بسرعة من انفجار عنيف يهدد حياتهم.

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وغادر أكثر من 12600 شخص مجتمعات زراعية فقيرة في دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات من فوهة بركان مايون ضمن عمليات إجلاء إلزامية منذ زيادة النشاط البركاني هناك الأسبوع الماضي.

بركان مايون

لكن آلاف السكان ما زالوا داخل منطقة الخطر الدائم الواقعة أسفل مايون، وهي منطقة أعلنت السلطات منذ فترة طويلة أنها محظورة، لكن أجيالًا عاشت وزرعت هناك “ليس لديها مكان آخر تذهب إليه”.

وقال تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل: “مع بدء البركان في قذف الحمم البركانية مساء الأحد، قد تتسع المنطقة عالية الخطورة حول مايون في حال ازدياد الثوران”.

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