لحظة ثوران بركان مايون في الفلبين

غادر أكثر من 13000 شخص منازلهم في الفلبين، ضمن عمليات إجلاء إلزامية بعد أن ثار البركان الأكثر نشاطًا في البلاد، وبدأ في إطلاق الحمم البركانية.

يقذف البركان الأكثر نشاطًا في الفلبين حممًا بركانية على طول منحدراته، يوم الاثنين، ما شكل تحذيرًا لعشرات الآلاف من السكان إلى أنهم قد يضطرون للفرار بسرعة من انفجار عنيف يهدد حياتهم.

وغادر أكثر من 12600 شخص مجتمعات زراعية فقيرة في دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات من فوهة بركان مايون ضمن عمليات إجلاء إلزامية منذ زيادة النشاط البركاني هناك الأسبوع الماضي.

لكن آلاف السكان ما زالوا داخل منطقة الخطر الدائم الواقعة أسفل مايون، وهي منطقة أعلنت السلطات منذ فترة طويلة أنها محظورة، لكن أجيالًا عاشت وزرعت هناك “ليس لديها مكان آخر تذهب إليه”.

