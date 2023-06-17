وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران أهم خطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش
دخلت بعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين وذلك أثناء انطلاق حفل افتتاح الدورة.
ويحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية حفل افتتاح الدورة، حيث حرص على لقاء بعثة السعودية المشاركة في البطولة، وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين المشاركين، لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي ورفع اسم المملكة عاليًا.
ويعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة، حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).
وتشهد الدورة، مشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.
فيديو | لحظة دخول بعثة المملكة العربية السعودية 🇸🇦 المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في الملعب الأولمبي في برلين #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/dwO4aIl3v0
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 17, 2023