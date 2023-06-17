لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص

دخلت بعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين وذلك أثناء انطلاق حفل افتتاح الدورة.

ويحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية حفل افتتاح الدورة، حيث حرص على لقاء بعثة السعودية المشاركة في البطولة، وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين المشاركين، لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي ورفع اسم المملكة عاليًا.

السعودية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

ويعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة، حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).

وتشهد الدورة، مشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.