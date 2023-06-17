Icon

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم Icon برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي Icon رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر Icon لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص Icon قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان Icon جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح Icon احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض Icon بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو Icon زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران أهم خطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية Icon مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تستضيفها العاصمة الألمانية بمشاركة 170 دولة

لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخلت بعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين وذلك أثناء انطلاق حفل افتتاح الدورة.

ويحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية حفل افتتاح الدورة، حيث حرص على لقاء بعثة السعودية المشاركة في البطولة، وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين المشاركين، لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي ورفع اسم المملكة عاليًا.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يفكر في التعاقد مع باولو مالديني

الأهلي يفكر في التعاقد مع باولو مالديني

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

السعودية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

ويعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة، حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).

وتشهد الدورة، مشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.

دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم