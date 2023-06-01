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لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال مشاركته تخريج طلاب من القوات الجوية، وفقًا لـ “العربية” .

سقوط بايدن

وفي التفاصيل، سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن على خشبة المسرح خلال حفل تخرج لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية.

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وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خريجي أكاديمية القوات الجوية من أنهم سيواجهون عالمًا غير مستقر بشكل متزايد، مع تحديات من الصين إلى روسيا لتغير المناخ.

وقال بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي في كولورادو سبرينجز: العالم بحاجة إليكم، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وتابع بايدن: يجب أن تكون الصين والولايات المتحدة قادرتين على العمل معًا حيثما كان ذلك ممكنًا؛ لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ. نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين وسندافع عن مصالحنا.. باسم أصدقائنا وقيمنا.

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