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تحطمت في ساحل جنوب ويلز قبالة بورث كاول

لحظة سقوط طائرة بريطانية وسط البحر ونجاة قائدها بأعجوبة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
لحظة سقوط طائرة بريطانية وسط البحر ونجاة قائدها بأعجوبة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن قائد طائرة صغيرة في بريطانيا نجا من الموت بأعجوبة، صباح الثلاثاء، بعدما تحطمت طائرته في البحر، فيما كان شهود عيان يتابعون الحادثة ويوثقونها بعدسات الهواتف وسط حالة من الذهول.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطائرة، وهي ذات حجم صغير، تحطمت في ساحل جنوب ويلز قبالة بلدة بورث كاول تحديدًا.

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وأفاد شهود عيان، بأنهم سمعوا دويًا عندما وقع الخلل في الطائرة الصغيرة، وبعد ذلك، بدأت تهوي إلى أن غمرتها المياه.

وقال متابعو الحادث، إن قائد الطائرة كان سيلقى مصيرًا مأساويًا لو أنها سقطت فوق الصخور المحاذية للبحر، لكن من حسن حظه أنها تحطمت وسط المياه.

واستطاع قائد الطائرة أن يخرج منها بينما كانت تغرق.

وقال عناصر الإنقاذ الذين هرعوا إلى مكان الحادث إنهم وجدوه قد نجا، ثم خرج وهو يمشي بشكل طبيعي، وقد نجا من الكارثة.

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