لحظة فرار مهاجم الأطفال في فرنسا

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وثق مقطع فيديو لحظة فرار منفذ عملية الطعن بحق الأطفال في فرنسا، محاولًا الفرار بينما كان أحد الأشخاص يلاحقه.
ونشرت وسائل إعلام محلية المقطع، لافتة إلى أن بعض شهود العيان أكد أن المهاجم تعمد طعن الصغار.
كانت الشرطة قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، أن مهاجماً طعن بسكين 4 أطفال وراشداً في حديقة عامة في مدينة آنسي بالألب الفرنسية.
وبحسب تقارير الشرطة فإن المعتدي على الصغار لاجئ سوري يتمتع بوضع “اللاجئ القانوني”، فيما تبلغ أعمار الأطفال الذين هاجمهم حوالي 3 سنوات.
من جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم، واصفا إياه بالعمل الجبان. كما أكد في تغريدة على تويتر أن البلاد في حالة من الصدمة إثر مهاجمة أطفال أبرياء.
يشار إلى أن فرنسا كانت شهدت خلال السنوات الماضية، سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية، فضلا عن حوادث طعن وذبح متفرقة.