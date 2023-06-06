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وسط حضور دبلوماسي من البلدين

لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت عدة مقاطع فيديو، انطلاق حفل افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض اليوم رسميًا، وذلك بعد اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بوساطة صينية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لحظة وصول أعضاء السفارة الإيرانية في الرياض تمهيدًا لافتتاحها، كما وثق فيديو آخر انطلاق حفل الافتتاح رسميًا.

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لحظة قص الشريط

كما نشرت قناة “الحدث”، مقطع فيديو للحظة قص الشريط وإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، بعد إغلاق دام لـ7 أعوام.

وجاءت لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة بحضور السفير الإيراني المعين علي رضا عنايتي. ومسؤول بالخارجية السعودية، وذلك بعد عودة العلاقات بين البلدين.

الاتفاق السعودي الإيراني

يأتي الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

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