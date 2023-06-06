لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض

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أظهرت عدة مقاطع فيديو، انطلاق حفل افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض اليوم رسميًا، وذلك بعد اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بوساطة صينية.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لحظة وصول أعضاء السفارة الإيرانية في الرياض تمهيدًا لافتتاحها، كما وثق فيديو آخر انطلاق حفل الافتتاح رسميًا.
كما نشرت قناة “الحدث”، مقطع فيديو للحظة قص الشريط وإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، بعد إغلاق دام لـ7 أعوام.
وجاءت لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة بحضور السفير الإيراني المعين علي رضا عنايتي. ومسؤول بالخارجية السعودية، وذلك بعد عودة العلاقات بين البلدين.
يأتي الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.
وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.
وصول أعضاء السفارة الإيرانية في #الرياض تمهيدا لافتتاحها #السعودية
عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/J3ZX8kWTYM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 6, 2023
انطلاق حفل افتتاح السفارة الإيرانية في العاصمة #السعودية الرياض
عبر:@abdullaziiz_7 pic.twitter.com/cpTBYWcQQ6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 6, 2023
"بقص الشريط"..لحظة إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في #الرياض بحضور دبلوماسي بعد عودة العلاقات بين البلدين#السعودية#إيران#الحدث pic.twitter.com/OG145Pjj9n
— ا لـحـدث (@AlHadath) June 6, 2023