جلوس الأطفال أمام الشاشات يرفع احتمالية الإصابة بالسمنة تقديم موعد صرف معاش يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي موقف مسلي آل معمر من الترشح لرئاسة النصر لحظة مخيفة.. امرأة تستيقظ داخل النعش خلال جنازتها بدء عمليات المسح الجيولوجي للدرع العربي بالشراكة مع الصين الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين طيران الرياض يحلق لأول مرة في سماء السعودية الإطاحة بـ 3 إثيوبيين وإحباط تهريب القات في جازان إيطاليا تودع رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني جهود سعودية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
فوجئ الحضور في جنازة امرأة في الإكوادور باستيقاظها مرة أخرى حيث سمع الأشخاص الذين كانوا جالسين خلال المراسم الجنائزية، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش.
وقال ابن السيدة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها عائدة من الموت، إن الواقع اثارت ذعر الجميع وذهولهم أيضًا.
ويُظهر مقطع فيديو بيلا مونتويا (76 عامًا)، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها، وقال ابنها خيلبرت بالبران في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية إن والدته كانت بيدها اليسرى تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.
وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة إل أونيفرسو المحلية: أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، قلبها مستقر، ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه.
وكانت أُعلنت وفاة مونتويا، الجمعة، في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد.
وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، وعانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ تحليل هذه الحالة بعمق وإقامة تدقيق طبي لتحديد المسؤولية عن شهادة الوفاة الخاطئة.
وقال بالبيران: كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي، أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي.