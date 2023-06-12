لحظة مخيفة.. امرأة تستيقظ داخل النعش خلال جنازتها 

فوجئ الحضور في جنازة امرأة في الإكوادور باستيقاظها مرة أخرى حيث سمع الأشخاص الذين كانوا جالسين خلال المراسم الجنائزية، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش.

وقال ابن السيدة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها عائدة من الموت، إن الواقع اثارت ذعر الجميع وذهولهم أيضًا.

ويُظهر مقطع فيديو بيلا مونتويا (76 عامًا)، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها، وقال ابنها خيلبرت بالبران في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية إن والدته كانت بيدها اليسرى تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.

حالة السيدة حاليًا

وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة إل أونيفرسو المحلية: أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، قلبها مستقر، ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه.

وكانت أُعلنت وفاة مونتويا، الجمعة، في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، وعانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها.

تحقيق طبي

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ تحليل هذه الحالة بعمق وإقامة تدقيق طبي لتحديد المسؤولية عن شهادة الوفاة الخاطئة.

وقال بالبيران: كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي، أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي.