لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية

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أعلنت مجموعة فاغنر مغادرة مدينة روستوف بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على نهر الدون، حيث بدأت المركبات والمعدات العسكرية في المغادرة.
وأفاد مراسل روسيا اليوم، بأن جنود فاغنر بدأوا بمغادرة المنطقة بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، مع سياراتهم ومعداتهم العسكرية.
ونقلت وسائل إعلام عن أحد مقاتلي “فاغنر” قوله إنه من المخطط العودة إلى المعسكر الميداني في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.
وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة “فاغنر”، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.
وأعلنت بيلاروسيا أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو تحدث إلى قائد فاغنر، يغفيني بريغوجين، واتفقا على وقف تحركات المجموعة في روسيا والتمرّد المسلح بناء على اتفاق مع بوتين، وفقًا لصحيفة ” موسكو تايمز”.
وأضافت الصحيفة الروسية أن مباحثات تمت بين الطرفين، بما يضمن سلامة مقاتلي المجموعة. وأوضحت الرئاسة في بيان عبر تليغرام، اليوم السبت، أن التفاوض جرى مع بريغوجين وينص على وقف تحركات قوات فاغنر في البلاد.
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— AlQahera News (@Alqaheranewstv) June 24, 2023
وكشفت “موسكو تايمز” أن المحادثات بين لوكاشينكو وقائد فاغنر تمت بموافقة بوتين، مشيرة إلى أن هناك اقتراحًا مقبولاً بضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر من أجل وقف القتال.
بالمقابل، أعلن قائد فاغنر التراجع عن تهديداته والعودة إلى مراكزه، حقناً للدماء. وأضاف أنه سيعيد مقاتليه إلى قواعدهم ووقف التقدم نحو العاصمة الروسية بعد وساطة بيلاروسيا.