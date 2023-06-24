Icon

سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك Icon موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر Icon لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية Icon نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن Icon آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا Icon ريو فيرديناند : رونالدو وجد السعادة في النصر Icon شباب سعوديون يقدمون المأكولات والمشروبات للحجاج Icon بايدن والاستخبارات الأمريكية يتابعان تمرد فاغنر لحظة بلحظة Icon تفاصيل مكالمة بوتين لرئيس بيلاروسيا لإنهاء أزمة فاغنر فورًا Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان ونجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد الوساطة البيلاروسية من أجل وقف التصعيد

لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة فاغنر مغادرة مدينة روستوف بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على نهر الدون، حيث بدأت المركبات والمعدات العسكرية في المغادرة.

مغادرة قوات فاغنر

وأفاد مراسل روسيا اليوم، بأن جنود فاغنر بدأوا بمغادرة المنطقة بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، مع سياراتهم ومعداتهم العسكرية.

قد يهمّك أيضاً
المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس

المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس

تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق حائل

تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق حائل

ونقلت وسائل إعلام عن أحد مقاتلي “فاغنر” قوله إنه من المخطط العودة إلى المعسكر الميداني في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تراجع قائد فاغنر

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة “فاغنر”، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

تفاصيل مكالمة بوتين

وأعلنت بيلاروسيا أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو تحدث إلى قائد فاغنر، يغفيني بريغوجين، واتفقا على وقف تحركات المجموعة في روسيا والتمرّد المسلح بناء على اتفاق مع بوتين، وفقًا لصحيفة ” موسكو تايمز”.

وأضافت الصحيفة الروسية أن مباحثات تمت بين الطرفين، بما يضمن سلامة مقاتلي المجموعة. وأوضحت الرئاسة في بيان عبر تليغرام، اليوم السبت، أن التفاوض جرى مع بريغوجين وينص على وقف تحركات قوات فاغنر في البلاد.

ضمانات مالية لوقف تصعيد فاغنر

وكشفت “موسكو تايمز” أن المحادثات بين لوكاشينكو وقائد فاغنر تمت بموافقة بوتين، مشيرة إلى أن هناك اقتراحًا مقبولاً بضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر من أجل وقف القتال.

بالمقابل، أعلن قائد فاغنر التراجع عن تهديداته والعودة إلى مراكزه، حقناً للدماء. وأضاف أنه سيعيد مقاتليه إلى قواعدهم ووقف التقدم نحو العاصمة الروسية بعد وساطة بيلاروسيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
السعودية اليوم

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

السعودية اليوم
طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة
آخر الاخبار

طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في...

آخر الاخبار
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
السعودية اليوم

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا...

السعودية اليوم
موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد
الرياضة

موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

السعودية اليوم
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
السعودية اليوم

جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا...

السعودية اليوم
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
الرياضة

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الرياضة
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
آخر الاخبار

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

آخر الاخبار