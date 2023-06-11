لحظة نشوب حريق في مركب في البحر الأحمر

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اندلع حريق في مركب سياحي في إحدى المدن الساحلية في مصر، اليوم الأحد، وتم إنقاذ العشرات مع فقدان 3 سائحين.
والسائحون المفقودون هم كريستين كونين، ورجلان هما: ستيفن هيل وبول دارلينج، فيما دفعت السلطات بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومترًا عن موقع الحادث.
وكان المركب السياحي خرج صباح اليوم الأحد من مارينا المدينة الساحلية في مصر وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين وتعرض للحريق في الرحلة.
وتم على الفور إرسال القوات اللازمة لإنقاذ الركاب حيث تم إنقاذ 14 شخصًا من ركابه وطاقم المركب، وحسب الفحص المبدئي فقد تبين أن سبب الحريق يرجع إلى وجود ماس كهربائي في غرفة المحركات.