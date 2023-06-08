لحظة هجوم 3 كلاب على بريطانية وإصابتها بجروح خطيرة

وثق مقطع فيديو لقطات متداولة لامرأة في لندن تتعرض للهجوم من 3 كلاب خرجوا عن سيطرة صاحبهم.

جروح خطرة

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تسببت الكلاب لها بجروح خطرة في ذراعها ووجهها ونُقلت للمستشفى.

وقالت وزارة الصحة البريطانية: إن هجمات الكلاب في لندن تتزايد بشكل كبير وفي 2022 كان هناك 9000 اعتداء من كلاب على الناس مات منهم 4 أطفال.