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خرجوا عن سيطرة صاحبهم

لحظة هجوم 3 كلاب على بريطانية وإصابتها بجروح خطيرة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
لحظة هجوم 3 كلاب على بريطانية وإصابتها بجروح خطيرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات متداولة لامرأة في لندن تتعرض للهجوم من 3 كلاب خرجوا عن سيطرة صاحبهم.

جروح خطرة

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تسببت الكلاب لها بجروح خطرة في ذراعها ووجهها ونُقلت للمستشفى.

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وقالت وزارة الصحة البريطانية: إن هجمات الكلاب في لندن تتزايد بشكل كبير وفي 2022 كان هناك 9000 اعتداء من كلاب على الناس مات منهم 4 أطفال.

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