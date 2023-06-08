لحظة هجوم 3 كلاب على بريطانية وإصابتها بجروح خطيرة

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وثق مقطع فيديو لقطات متداولة لامرأة في لندن تتعرض للهجوم من 3 كلاب خرجوا عن سيطرة صاحبهم.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تسببت الكلاب لها بجروح خطرة في ذراعها ووجهها ونُقلت للمستشفى.
وقالت وزارة الصحة البريطانية: إن هجمات الكلاب في لندن تتزايد بشكل كبير وفي 2022 كان هناك 9000 اعتداء من كلاب على الناس مات منهم 4 أطفال.