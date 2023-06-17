لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

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وثق مقطع فيديو، نشرته “الإخبارية”، لحظة صول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أمس الجمعة، أن الأمير فيصل بن فرحان سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخبارية pic.twitter.com/tL08YACBJL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023