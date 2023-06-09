لحظة وقوع انفجار ضخم وسط هامبورغ بألمانيا

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سمع دوي انفجارات ونيران تتصاعد في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم الجمعة، وفقًا لما تداولاته صفحات وحسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الفيديو، شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تغطي المكان وتتصاعد في السماء.
وحتى الآن لم تعرف أسباب الحريق وحجم الخسائر المادية والبشرية، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا عن ملابسات الانفجار.